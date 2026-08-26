Rusia a convocat un reprezentant al României la Moscova. Ana Maria Păcuraru critică tăcerea MAE

Publicat 26 aug. 2026, 12:45 Sursă Realitatea PLUS

Ministerul rus de Externe a convocat-o pe Liliana Burda, însărcinată cu afacerile României în Rusia, la Moscova. Informația a fost comentată de jurnalista Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza zilei” de la Realitatea PLUS, care a criticat lipsa unei reacții și a unor explicații publice din partea Ministerului Afacerilor Externe de la București, susținând că autoritățile române ar trebui să comunice mai clar în legătură cu situațiile care vizează diplomația și securitatea României.

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