Rabla Auto 2026 se redeschide pe 25 august. Românii pot primi până la 18.500 de lei pentru o mașină nouă

Persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie până acum în Programul Rabla Auto 2026 vor avea o nouă șansă începând de marți, 25 august, de la ora 10:00.
Administrația Fondului pentru Mediu anunță că sesiunea va rămâne deschisă până pe 31 decembrie 2026, la ora 23:59, sau până când bugetul disponibil va fi epuizat.
Cine se poate înscrie în noua sesiune
Noua etapă este destinată persoanelor fizice care nu au reușit să obțină un ecotichet în sesiunea anterioară.
Bugetul provine din sumele care au fost rezervate anterior, dar care au rămas disponibile după ce unii solicitanți nu au parcurs toți pașii prevăzuți în program.
Înscrierea se va face online, prin intermediul aplicației Administrației Fondului pentru Mediu.
Cât valorează ecotichetele
Cea mai mare sumă, de 18.500 de lei, va fi acordată pentru cumpărarea unui autoturism nou complet electric sau echipat cu pilă de combustie pe bază de hidrogen.
Pentru un autoturism plug-in hibrid sau o motocicletă electrică, valoarea ecotichetului va fi de 15.000 de lei. Persoanele care aleg un autovehicul hibrid pot primi 12.000 de lei.
Ecotichetul pentru un autoturism nou cu motor termic, inclusiv unul alimentat cu GPL sau GNC, va fi de 10.000 de lei. Aceeași valoare este prevăzută și pentru cumpărarea unei motociclete.
Ce trebuie făcut după înscriere
După finalizarea înscrierii, aplicația AFM va genera automat un număr de înregistrare și va rezerva valoarea ecotichetului solicitat, în limita bugetului rămas disponibil.
Solicitantul va avea apoi la dispoziție zece zile pentru a introduce în aplicație seria de șasiu a mașinii vechi, pentru a încărca documentele necesare și pentru a selecta un producător validat.
Dacă pașii nu sunt finalizați în termenul stabilit, suma rezervată ar putea reveni în bugetul programului și ar putea fi folosită pentru alți solicitanți.
Aproape 10.000 de dosare au fost deja aprobate
La începutul lunii august, AFM a publicat o listă cu 9.743 de dosare aprobate în cadrul Programului Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice.
Noua sesiune le oferă o șansă celor care nu au prins fonduri sau nu au reușit să se înscrie în etapa precedentă. Programul va putea fi accesat din 25 august, începând cu ora 10:00.