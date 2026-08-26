Legea Salarizării, modificată după discuțiile de la Cotroceni

Care este noua forma modificată a legii salarizării după discuțiile de ieri de la Cotroceni? Pe ultima sută, prevederile referitoare la sporuri au fost modificate așa cum au cerut unele sindicate, dar valoarea de referință a rămas la 4.000 de lei.
Potrivit documentului, în spitale plata sporurilor care depășesc limitarea de 20% va fi asigurată din bugetul de stat. Chiar și așa, surse politice spun că șansele pentru a avea legea sunt aproape zero.
Valoarea de referință rămâne 4.000 de lei
Cuantumul valorii de referință pentru luna decembrie 2026 și pentru anul 2027 este de 4.000.
(4) Pentru anul 2027, prin excepție de la prevederile alin. (3) și de la prevederile art. 9 alin. (3) și alin.
(4) în funcție de concluziile raportului semestrial privind situația economică și bugetară elaborat de Ministerul Finanțelor, elaborat în temeiul art. 42 din Legea responsabilității fiscal-bugetare, nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul poate decide, prin hotărâre, modificarea valorii de referință.
Ce se întâmplă cu sporurile?
(2) Suma sporurilor, indemnizațiilor, primelor și premiilor nu poate depăși 20% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, a indemnizațiilor de încadrare și a indemnizațiilor lunare, după caz, pe ordonator principal de credite.
(4) Pentru unitățile din sistemul public de sănătate procentul prevăzut la alin. (2) se calculează la nivelul ordonatorului principal de credite, indiferent de sursa de finanțare. Fondurile necesare pentru plata sporurilor care depășesc 20% la nivel de sursă de finanțare, se asigură prin transferuri din bugetul ordonatorului principal de credite.
Angajații din Educație, nemulțumiți
Începând cu 1 septembrie 2027, personalul didactic încadrat pe funcțiile de la Capitolul I lit. A pct.5 nr.crt.5 din prezenta anexă, beneficiază de o indemnizație de senioritate didactică de 15% din valoarea de referință, dacă vechimea în învățământ, stabilită conform prevederilor art.15, este mai mare de 30 de ani.