Ilie Bolojan a alocat prin bugetul național 20 milioane euro unei companii din Oradea condusă de omul lui de casă Beniamin Rus

Un contract de aproximativ 20 de milioane de euro, atribuit în Oradea pentru lucrări de extindere și reabilitare a rețelelor de apă și canalizare, ridică semne serioase de întrebare nu doar prin valoare, ci mai ales prin modul în care este structurat pentru execuție. Beneficiarul este omul de afaceri Beneamin Rus, prin companii din grupul Selina, un actor constant în contractele publice din vestul țării.

Lucrarea vizează infrastructură edilitară — extindere de rețele de apă, canalizare, conducte, racorduri și modernizarea sistemului existent — un tip de contract standardizat, unde execuția este, în mod obișnuit, realizată în proporție majoritară de antreprenorul principal. În acest caz, însă, datele indică un model diferit.

Peste 57% din contract este subcontractat. Mai mult, aproximativ 40% din valoarea totală este direcționată către o firmă afiliată aceluiași grup de interese. Practic, mai mult de jumătate din execuție nu este realizată de câștigătorul licitației, ci transferată către entități aflate în aceeași zonă de control.

Un element esențial este faptul că una dintre firmele implicate prin subcontractare ar fi avut, potrivit datelor apărute, probleme în participarea directă la licitații publice, inclusiv interdicții sau limitări. În aceste condiții, participarea indirectă, prin subcontractare, ridică problema unui posibil mecanism de ocolire a criteriilor de eligibilitate. Schema este una cunoscută: o firmă eligibilă câștigă contractul, iar execuția este transferată către o firmă care nu ar fi putut participa direct.

Nivelul subcontractării depășește cu mult ceea ce este uzual pentru lucrări de apă și canalizare. În mod normal, astfel de lucrări pot implica subcontractori pentru componente punctuale, dar nu într-o proporție majoritară. Atunci când peste jumătate din contract este externalizat, nu mai vorbim despre subcontractare, ci despre un transfer real al execuției.

Și procedura de atribuire ridică semne de întrebare. Oferta câștigătoare este apropiată de valoarea estimată a contractului, fără o reducere semnificativă de preț. Într-o piață competitivă, concurența generează, de regulă, scăderi de costuri. Absența acestui efect indică fie o competiție limitată, fie o procedură care nu a exercitat presiune reală asupra ofertanților.

Profilul beneficiarului amplifică aceste suspiciuni. Numele lui Beniamin Rus apare în mai multe dosare de-a lungul timpului, inclusiv acuzații de dare de mită și implicare în cauze de corupție la nivel local. A existat o condamnare în primă instanță, ulterior anulată în contextul deciziilor Curții Constituționale, iar în 2021 a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Chiar dacă nu toate aceste dosare au dus la condamnări definitive, ele conturează un profil care, în raport cu gestionarea fondurilor publice, nu poate fi ignorat.

Contractul este atribuit în cadrul administrației conduse de Ilie Bolojan, un model administrativ frecvent prezentat drept eficient. Tocmai de aceea, apariția unui astfel de mecanism ridică o întrebare legitimă: este vorba despre o situație punctuală sau despre un mod de operare care funcționează în mod constant?

Privite împreună, elementele sunt greu de ignorat: subcontractare de peste 57%, direcționarea a aproximativ 40% din contract către o firmă afiliată, implicarea indirectă a unei entități cu probleme în accesarea licitațiilor și lipsa unei competiții reale pe preț. Nu mai vorbim despre o simplă procedură administrativă, ci despre un mecanism de distribuire a banilor publici care ridică semne serioase de întrebare.

Într-un astfel de context, discuția nu mai este doar despre legalitate formală, ci despre modul real în care sunt gestionate fondurile publice. Pentru că atunci când execuția este transferată în interiorul aceluiași grup, iar structura contractului permite participarea indirectă a unor firme cu probleme, se conturează un model care trebuie explicat.