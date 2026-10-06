Incendiu cumplit în Bacău. O familie a rămas pe drumuri în doar 10 minute

O familie din comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău, și-a pierdut locuința în urma unui incendiu violent izbucnit, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit electric. Flăcările s-au extins rapid la acoperiș și la două anexe gospodărești, iar pagubele sunt estimate la peste 50.000 de euro.
Incendiul a cuprins rapid întreaga gospodărie
Focul a izbucnit la locuința familiei din Mănăstirea Cașin, iar proprietarii au fost nevoiți să iasă imediat din casă după ce au observat flăcările, conform știrileprotv.ro.
Incendiul s-a extins cu repeziciune, ajungând la acoperișul casei și, ulterior, la două construcții anexe din gospodărie. În doar câteva minute, familia a văzut cum locuința pentru care a muncit ani întregi era cuprinsă de foc.
Proprietarul casei a povestit, pentru sursa citată mai sus, că a auzit mai multe pocnituri înainte să observe amploarea incendiului.
Rapiditatea cu care s-au propagat flăcările nu le-a permis celor aflați în locuință să salveze bunurile personale.
Oamenii au explicat că au reușit doar să iasă din casă înainte ca incendiul să se extindă.
Materialele din construcție au favorizat, potrivit relatării familiei, propagarea foarte rapidă a focului. Acoperișul a fost cuprins de flăcări, iar incendiul s-a extins și la anexele gospodărești.
200 de metri pătrați din casă și 150 de metri pătrați de anexe, distruși
Potrivit reprezentanților ISU Bacău, incendiul a provocat pagube importante. Aproximativ 200 de metri pătrați din casa de locuit au ars, în timp ce alte aproximativ 150 de metri pătrați de anexe gospodărești au fost afectați de flăcări.
Ancuța Socaci, reprezentant al ISU Bacău, a precizat că pompierii au stabilit drept cauză probabilă a izbucnirii incendiului un scurtcircuit electric.
„Au ars 200 de metri pătraţi din casa de locuit şi aproximativ 150 de metri pătraţi de anexe gospodăreşti. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost stabilită ca fiind scurtcircuit electric”, a declarat reprezentanta ISU Bacău, conform sursei citate mai sus.
Casa în care familia a investit ani de muncă nu mai poate fi locuită
Pentru familie, distrugerea locuinței înseamnă pierderea unei munci de ani de zile. Cei doi au contribuit la construirea casei, iar gospodăria reprezenta rezultatul unei perioade îndelungate de efort.
Mama proprietarului și-a petrecut ultimii 20 de ani muncind în străinătate, iar banii și eforturile investite în locuință s-au transformat acum în pierderi considerabile.
Casa nu mai poate fi locuită, iar valoarea pagubelor depășește, potrivit informațiilor prezentate în cazul incendiului, 50.000 de euro.
Familia a rămas astfel fără locuință și fără o mare parte dintre bunurile agonisite în ani de muncă, după un incendiu care s-a extins extrem de rapid.
Pagube de peste 50.000 de euro după incendiul din Bacău
Incendiul din Mănăstirea Cașin a distrus o suprafață importantă din locuință și anexele gospodărești. Pentru familie, urmările sunt cu atât mai dificile cu cât imobilul nu mai poate fi folosit și va fi nevoie de lucrări importante pentru refacerea lui.
Cauza probabilă indicată de pompieri este un scurtcircuit electric. În mai puțin de 10 minute, familia a fost nevoită să-și părăsească locuința, fără să poată lua cu ea bunurile personale.