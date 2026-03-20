Incendiu devastator într-un bloc din Bacău: o femeie a murit, peste 100 de oameni evacuați

Un incendiu puternic izbucnit azi-noapte într-un bloc din municipiul Bacău s-a soldat cu moartea unei femei și evacuarea a peste 100 de locatari. Flăcările au izbucnit într-o garsonieră situată la ultimul etaj al imobilului și s-au extins rapid până la acoperiș, în ciuda intervenției zecilor de pompieri mobilizați la fața locului.

S-a creat panică în bloc: zeci de oameni au ieșit în grabă din locuințe pentru a se salva, iar șapte persoane au fost transportate la spital, unele cu intoxicații cu fum, altele cu atacuri de panică.

Cătălin Vătămanu, comandantul Detașamentului de Pompieri Bacău: „Persoana surprinsă în apartament a fost declarată decedată. Am intervenit cu 3 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială cu scară, o descarcerare, un echipaj SMURD”.

Victima, o femeie de 58 de ani, era proprietara locuinței de unde ar fi pornit incendiul. Primele date ale anchetei indică faptul că ea ar fi putut provoca intenționat focul, însă cauza exactă va fi stabilită de anchetatori.

Ancheta este în curs, iar experții urmează să stabilească dacă incendiul a fost rezultatul unei defecțiuni sau un gest deliberat.