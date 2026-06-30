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Incendiu la UPU Bacău, după ce au ars hârtie și țigări într-o toaletă. 140 de persoane au fost evacuate și autoevacuate

Incendiu spital Bacău/ Sursa foto: Bacau.net.

Incendiu spital Bacău/ Sursa foto: Bacau.net.

Scris deMădălina Cristea
Publicat30 iun. 2026, 09:57
SursăRealitatea.net

Pompierii militari din Bacău au fost chemați, în această dimineață, să intervină la Unitatea de Primiri Urgențe din municipiul Bacău. Alarma a fost dată după ce a fost observată o degajare de fum la nivelul unei aerisiri.

La fața locului au fost trimise de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o autoscară și o autospecială de primă intervenție și comandă. Având în vedere că intervenția avea loc într-o unitate medicală, a fost activată grupa operativă, Nivel I.

40 de persoane au fost evacuate

Pe timpul intervenției, pompierii au evacuat 40 de persoane. Alte aproximativ 100 de persoane s-au autoevacuat în siguranță. La fața locului a ajuns și un ofițer din cadrul Inspecției de Prevenire, pentru efectuarea verificărilor specifice.

Focarul a fost găsit într-un grup sanitar

În urma verificărilor făcute în interiorul clădirii, pompierii au identificat focarul la nivelul grupului sanitar aflat la etajul 1 al spitalului. Incendiul a fost lichidat. Potrivit pompierilor, au ars deșeuri menajere, respectiv hârtie și țigări, aflate în interiorul grupului sanitar, conform Bacau.net.

După stingerea incendiului, pompierii au acționat pentru ventilarea și aerisirea spațiilor afectate de fum. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind foc deschis în spații închise.

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