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Actualitate· 1 min citire
Incendiu la UPU Bacău, după ce au ars hârtie și țigări într-o toaletă. 140 de persoane au fost evacuate și autoevacuate
Incendiu spital Bacău/ Sursa foto: Bacau.net.
Publicat30 iun. 2026, 09:57
SursăRealitatea.net
Pompierii militari din Bacău au fost chemați, în această dimineață, să intervină la Unitatea de Primiri Urgențe din municipiul Bacău. Alarma a fost dată după ce a fost observată o degajare de fum la nivelul unei aerisiri.
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