Restricții de circulație pentru vehiculele de peste 7,5 tone, în minivacanța de Sfânta Maria

Măsura vizează mai multe tronsoane de pe Autostrada Soarelui și de pe drumurile naționale care duc spre litoral și stațiunile montane.
Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță restricții de circulație, în aceste sfârșit de săptămână, pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.
Măsura vizează mai multe tronsoane de pe Autostrada Soarelui și de pe drumurile naționale care duc spre litoral și stațiunile montane.
Restricțiile nu se aplică vehiculelor destinate exclusiv transportului de persoane.
Pe Autostrada A2, între București și Constanța, circulația vehiculelor de mare tonaj va fi interzisă pe sensul către litoral vineri, 14 august, între orele 12:00 și 22:00, și sâmbătă, 15 august, între orele 6:00 și 22:00.
Pe sensul Constanța–București, restricțiile se aplică pe 14 august, între orele 16:00 și 22:00, pe 15 și 16 august, în intervalul 6:00–22:00, precum și luni, 17 august, între orele 12:00 și 22:00.
Pe DN 7, între Pitești, Râmnicu Vâlcea și Veștem, traficul vehiculelor de peste 7,5 tone va fi restricționat în ambele sensuri pe 14 august, între orele 18:00 și 22:00, iar pe 15 și 16 august, între orele 06:00 și 22:00.
Restricții vor fi instituite și pe DN 22C, între Murfatlar și Cernavodă, doar pe sensul către Cernavodă, duminică, 16 august, în intervalul 6:00–22:00.
Pe DN 39, între Agigea și Mangalia, circulația vehiculelor grele va fi interzisă în ambele sensuri pe 14 august, între orele 16:00 și 22:00, precum și pe 15 și 16 august, între orele 6:00 și 22:00.
Potrivit Centrului Infotrafic, măsura are ca scop fluidizarea circulației și prevenirea accidentelor, în condițiile intensificării traficului în perioada sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, când crește numărul turiștilor care se deplasează spre litoral și stațiunile montane.