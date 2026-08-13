România apare într-un document al Casei Albe privind o schemă prin care China ar ocoli tarifele impuse de administrația Trump. Informații obținute în exclusivitate de jurnalista Ana Maria Păcuraru

România apare într-un document oficial al Casei Albe, alături de peste 40 de state, într-un context legat de presupuse mecanisme prin care mărfurile chinezești ar ajunge pe piața americană evitând tarifele impuse de administrația lui Donald Trump. Documentul, obținut în exclusivitate de Realitatea Plus de jurnalista Ana Maria Păcuraru, prezintă un mecanism prin care produse fabricate în China ar putea fi procesate sau reetichetate în alte state înainte de a fi exportate către Statele Unite. În această schemă, România este inclusă într-o categorie dedicată Europei Centrale și de Est, alături de Polonia, Cehia și Ungaria.
România apare pe lista analizată de Casa Albă
Potrivit documentului obținut de Ana Maria Pcuraru, România este menționată într-o categorie denumită Central and Eastern European Processing Belt. Aceasta include mai multe state din regiune despre care documentul susține că ar putea furniza servicii precum finisarea produselor, producția prin contract, depozitarea vamală și reetichetarea unor mărfuri care conțin componente sau materiale de origine chineză.
Documentul este semnat de Biroul pentru politici comerciale și industriale al Casei Albe și descrie mecanismele prin care mărfurile provenite din China ar putea ajunge în Statele Unite după ce trec printr-o etapă de procesare într-o altă țară.
În acest context, România este plasată alături de Polonia, Cehia și Ungaria, state incluse în aceeași categorie privind activitățile de procesare și manipulare a mărfurilor.
Cum ar funcționa mecanismul descris în document
Potrivit informațiilor prezentate în document, mărfurile fabricate în China ar putea fi transportate către state terțe, unde ar trece prin operațiuni de procesare sau finisare.
Ulterior, produsele ar putea fi reetichetate înainte de a fi expediate către Statele Unite. Printr-un asemenea mecanism, originea aparentă a mărfurilor s-ar putea schimba, chiar dacă produsele ar avea în continuare un conținut chinezesc important.
Documentul descrie astfel o posibilă modalitate prin care produsele chinezești ar putea ajunge pe piața americană fără să fie tratate direct ca mărfuri provenite din China și, implicit, fără să suporte aceleași tarife vamale ridicate aplicate produselor chinezești.
În cazul statelor din Europa Centrală și de Est menționate în document, sunt indicate activități precum finisarea, producția prin contract, depozitarea vamală și reetichetarea.
Casa Albă indică o posibilă rută prin Europa Centrală și de Est
Categoria Central and Eastern European Processing Belt sugerează existența unei zone în care mărfurile provenite din China ar putea trece prin diverse operațiuni înainte de a-și continua traseul către Statele Unite.
România apare în această categorie alături de Polonia, Cehia și Ungaria.
Potrivit documentului, operațiunile desfășurate în astfel de state ar putea fi suficient de limitate încât să nu schimbe în mod substanțial produsul, dar să permită modificarea modului în care acesta este prezentat în momentul exportului.
România a intrat în atenția Washingtonului
Documentul Casei Albe plasează România într-un dosar sensibil privind comerțul internațional și modul în care sunt respectate tarifele impuse de administrația americană.
Includerea țării în această categorie vine într-un moment în care relațiile comerciale dintre Statele Unite și China sunt marcate de măsuri tarifare importante, iar administrația lui Donald Trump urmărește modalitățile prin care aceste taxe ar putea fi evitate.
În document, România nu este prezentată separat, ci ca parte a grupului de state din Europa Centrală și de Est asociate cu activități precum procesarea, producția prin contract, depozitarea și reetichetarea mărfurilor cu conținut chinezesc.
Un document care pune Bucureștiul într-o poziție sensibilă
Apariția României în documentul Casei Albe reprezintă un element important pentru relațiile comerciale dintre București și Washington. Documentul descrie o schemă globală în care mai multe state ar putea fi utilizate pentru procesarea, depozitarea sau reetichetarea unor produse cu origine chineză înainte ca acestea să ajungă în Statele Unite.
România este inclusă în grupul statelor din Europa Centrală și de Est menționate în acest context, alături de Polonia, Cehia și Ungaria.
Documentul obținut de Realitatea Plus pune astfel țara noastră pe lista statelor analizate de administrația americană în legătură cu traseele comerciale prin care produsele chinezești ar putea ocoli tarifele impuse de Donald Trump.