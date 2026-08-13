Actualitate· 1 min citire

LOTO 13 august 2026: Numerele câștigătoare și premiile puse în joc la tragerile de joi

Loto

Loto

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 aug. 2026, 18:52

Joi, 13 august 2026, au loc noi trageri LOTO, iar jucătorii au șansa de a câștiga premii consistente la principalele jocuri organizate de Loteria Română.

La LOTO 6/49, reportul pus în joc la categoria I este de aproximativ 1,8 milioane de lei, în timp ce la Joker se află în joc un report de peste 1,2 milioane de lei.

La Noroc, reportul cumulat a ajuns la peste 2,7 milioane de lei, ceea ce crește și mai mult miza extragerilor de joi.

Tragerile LOTO sunt organizate începând cu ora 18:30 și sunt transmise în direct. După extragere, rezultatele oficiale sunt publicate pentru fiecare dintre jocurile participante.

Jucătorii trebuie să păstreze biletele până la verificarea rezultatelor și să compare cu atenție numerele înscrise pe acestea.

În cazul în care nu există câștigători la categoria I, premiul se reportează pentru următoarea tragere, iar valoarea acestuia poate crește semnificativ.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

lotorezultate loto

Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe