ISRAEL: Cel puţin 15 răniţi, într-un atac cu rachetă la Beer Sheva
2 mar. 2026, 15:47
Actualizat: 2 mar. 2026, 15:47
Una dintre victime este în stare mai gravă, anunţă salvatorii.
Cel puţin 15 persoane au fost rănite luni într-un atac iranian cu rachetă în oraşul Beer Şeva, în sudul Israelului, anunţă salvatori israelieni.
Căutări ale altor eventuale victime sunt în desfășurare.
În a treia de război în Orientului Mijlociu, Israelul a fost vizat de mai multe salve de rachete lasate de către Iran.
