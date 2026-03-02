Pierderi tot mai mari: un al patrulea militar din Statele Unite ale Americii a murit în ofensiva din Iran
Pierderi tot mai mari: un al patrulea militar din Statele Unite ale Americii a murit în ofensiva din Iran
Forțele armate americane au confirmat luni moartea celui de-al patrulea militar implicat în operațiunea desfășurată de SUA pe teritoriul Iranului.
Anunțul a fost făcut de United States Central Command (CENTCOM), care a precizat că decesul a survenit în urma rănilor suferite în timpul misiunilor militare.
Potrivit agenției Agence France-Presse, oficialii americani nu au oferit detalii despre identitatea militarului sau despre locul exact în care a avut loc incidentul.
Moartea acestuia vine după ce alți trei soldați americani și-au pierdut viața de la declanșarea atacurilor comune ale SUA și Israel, lansate sâmbătă, 28 februarie.
Situația evidențiază costurile tot mai mari ale conflictului și ridică semne de întrebare privind evoluția operațiunilor militare din regiune.
Citește și:
- 20:04 - Semnal de alarmă din Pentagon: pierderile SUA în Iran cresc. Patru militari morți și avioane F-15 doborâte
- 19:16 - Lovitură pe piața telefoanelor: Apple dublează memoria pe iPhone 17e fără să mărească prețul de 599 de dolari
- 18:46 - Declarație de forță: Donald Trump nu exclude trimiterea trupelor terestre în Iran
- 17:55 - Crimă cutremurătoare într-un sat din România: bărbat găsit mort după două săptămâni. Iubita, principala suspectă
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News