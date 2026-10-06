„Normă” de amenzi pentru polițiștii din Bacău. Câte sancțiuni trebuie să dea pentru calificativul „Bine”

Calculul indicat de acesta ajunge la 500 de sancțiuni într-un an, iar mesajul a provocat reacția Sindicatului Europol.
Polițiștii din Bacău ar trebui să aplice cel puțin două amenzi pe zi pentru a putea obține calificativul „Bine”, potrivit unui mesaj transmis subordonaților de cms. șef Giugariu Constantin, adjunct al IPJ Bacău.
Oficialul le-a transmis polițiștilor că aplicarea contravențiilor face parte din atribuțiile prevăzute în fișa postului și a legat numărul sancțiunilor de evaluarea profesională.
500 de amenzi într-un an
În mesajul transmis polițiștilor, adjunctul IPJ Bacău pornește de la un număr de aproximativ 250 de zile lucrătoare într-un an și ajunge la concluzia că un polițist ar trebui să constate, în medie, două contravenții în fiecare zi.
Astfel, pentru obținerea calificativului „Bine” ar fi necesare 500 de amenzi într-un an.
Sindicatul Europol contestă însă această abordare și susține că atribuțiile din fișa postului nu pot fi transformate într-o țintă numerică de sancțiuni.
Sindicaliștii acuză presiuni asupra polițiștilor
Reprezentanții sindicatului susțin că polițiștii sunt supuși unor presiuni pentru a aplica un număr cât mai mare de amenzi și afirmă că aceștia ar fi amenințați cu cercetarea disciplinară dacă nu ating obiectivul.
Europol critică inclusiv calculul celor 250 de zile de muncă, susținând că acesta nu ține cont de perioadele de concediu, concediile medicale, învoirile plătite sau recuperarea orelor suplimentare.
Sindicaliștii îi recomandă adjunctului IPJ Bacău să verifice prevederile referitoare la completarea fișei postului din Anexa nr. 14 a OMAI 140/2016.
Sindicatul avertizează asupra efectelor asupra șoferilor
Europol le cere cetățenilor să nu îi trateze ostil pe polițiștii care efectuează controale amănunțite în trafic și verifică inclusiv existența stingătorului, trusei medicale sau vestei reflectorizante.
Sindicaliștii susțin că astfel de controale ar putea fi influențate de presiunea exercitată asupra agenților pentru atingerea unui anumit număr de sancțiuni.
Organizația cere conducerii Ministerului Afacerilor Interne să clarifice dacă activitatea Poliției trebuie evaluată prin prisma numărului de amenzi aplicate sau a gradului de siguranță publică și a prevenirii faptelor antisociale.
Mesajul privind presupusa „normă” de amenzi a fost făcut public marți, 6 octombrie, iar până la acest moment controversa vizează modul în care conducerea IPJ Bacău interpretează atribuțiile polițiștilor și criteriile de evaluare profesională.