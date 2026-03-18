Papa Leon al XIV-lea cere acces universal la servicii medicale: „Un imperativ moral pentru omenire. Sănătatea nu poate fi un lux”

Sursă: realitatea.net

Papa Leon al XIV-lea a lansat miercuri un apel către statele lumii, cerând asigurarea unui acces universal la servicii medicale, pe care l-a calificat drept un „imperativ moral” pentru societățile moderne.

Suveranul Pontif a transmis mesajul în cadrul unei conferințe organizate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și de episcopii europeni, subliniind importanța echității în domeniul sănătății.

„Acoperirea universală cu servicii de sănătate este un imperativ moral pentru societățile care doresc să se numească drepte”, a declarat Papa Leon, potrivit Reuters .

Potrivit Vaticanului, folosirea expresiei „imperativ moral” evidențiază o poziție fermă a Bisericii Catolice, care consideră accesul la servicii medicale o expresie a valorilor fundamentale de demnitate și solidaritate.

„Asistența medicală trebuie să fie accesibilă celor mai vulnerabili, nu doar pentru că demnitatea lor o impune, ci și pentru a preveni ca nedreptatea să devină o cauză de conflict. Sănătatea nu poate fi un lux pentru puțini”, a mai spus Suveranul Pontif.

Papa Leon a făcut și un apel la solidaritate internațională: „Numai împreună putem construi comunități solidare, capabile să aibă grijă de toți. Grija față de umanitatea celorlalți ne ajută să ne trăim viața pe deplin.”

Apelul actual continuă linia mesajelor promovate anterior de Papa Francisc, care pledase la rândul său pentru acces universal la servicii medicale, dând exemplu sistemul public italian.

Papa Leon al XIV-lea este primul Suveran Pontif originar din Statele Unite ale Americii, țară care nu dispune de un sistem public de sănătate universal.