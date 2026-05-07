Predoiu respinge retragerea PNL de la guvernare: „Nu e momentul pentru jocuri politice”

Prim-vicepreședintele PNL, Cătălin Predoiu, a declarat joi că susține în continuare menținerea liberalilor la guvernare și a respins ideea ca partidul să treacă în opoziție după căderea Executivului.

Liderul liberal a negat și informațiile potrivit cărora i s-ar fi propus să preia funcția de premier din partea PNL. Predoiu consideră că partidul trebuie să rămână implicat în actul de guvernare, mai ales în contextul actual politic și economic.

„Un partid aflat la 14% rămâne relevant în măsura în care deține poziția de premier”, a afirmat acesta. Totodată, liderul liberal a criticat ideea lansată de unii colegi privind construirea unui „pol de modernizare” în opoziție, spunând că actualul context nu permite astfel de calcule politice.

„Nu suntem în campanie electorală”, a punctat Predoiu. Referindu-se la votul din ședința conducerii PNL, unde a fost adoptată o rezoluție prin care PSD este îndemnat să își asume guvernarea după susținerea moțiunii de cenzură, Predoiu a spus că decizia reflectă poziția unitară a partidului față de gestul social-democraților.

Potrivit acestuia, colaborarea dintre PSD și AUR pentru adoptarea moțiunii a generat reacții puternice în interiorul PNL. Cu toate acestea, Predoiu susține că retragerea liberalilor de la guvernare nu ar reprezenta o soluție responsabilă.

„Abandonarea responsabilității de a guverna România, alături de partide care susțin valorile europene și euroatlantice, nu este cea mai bună variantă”, a declarat liderul liberal.

Acesta a reamintit că ideea formării coaliției a fost tocmai aceea de a depăși conflictele politice din trecut și de a asigura stabilitatea într-o perioadă complicată pentru România.

Predoiu a explicat că actuala alianță a fost construită pentru a gestiona probleme importante și pentru a implementa măsuri necesare, nu pentru confruntări electorale sau competiții politice anticipate.