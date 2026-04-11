Subiectul Realitatea PLUS ia amploare majoră în presa internațională. După jurnaliștii americani, cei italieni preiau cazul deciziei CNA și trag semnalul de alarmă

Subiectul legat de situația postului Realitatea PLUS depășește granițele României și începe să capete amploare la nivel internațional. Un jurnalist italian cunoscut a preluat mesajul transmis de Ana Maria Păcuraru, readucând în prim-plan acuzațiile privind tentativa Consiliului Național al Audiovizualului de a retrage licența de emisie a televiziunii.

Declarația Anei Maria Păcuraru a fost preluată integral și a devenit rapid un punct de referință în discuțiile despre libertatea presei și funcționarea instituțiilor statului. Într-un mesaj la Realitatea PLUS, jurnalista Ana Maria Păcuraru vorbește despre ceea ce consideră a fi un abuz și face o paralelă între situația postului de televiziune și alte momente controversate din viața politică recentă.

„Veste extrem de importantă: Cazul Realitatea PLUS a ajuns din nou în presa internațională.. Am fost preluați de jurnaliști italieni, iar interviul despre abuzul CNA la adresa acestui post de televiziune a fost distribuit în Italia dar și în Statele Unite ale Americii, semn că lumea a început să vadă ce se întâmplă în România, abuzurile împotriva Realitatea PLUS. Vreau să spun câteva cuvinte despre ceea ce înseamnă cu adevărat ceea ce trăim acum. Pentru că ceea ce i s-a întâmplat Realității PLUS oglindește ceea ce i s-a întâmplat democrației române în 2024, când Curtea Constituțională a anulat alegerile prezidențiale. Călin Georgescu nu a avut nicio cale reală de atac. O decizie cu consecințe istorice a fost luată fără respectarea unui proces echilibrat și bineînțeles nu a fost niciun proces echitabil.

Când Consiliul Național al Audiovizualului, CNA, ne-a retras licența de emisie ni s-a oferit totuși un proces, și îl folosim. Luptăm prin toate căile legale disponibile. Dar această diferență nu trebuie să ascundă ceea ce este comun în ambele cazuri o instituție română a acționat nu pentru a aplica legea, ci pentru a reduce la tăcere o voce. Instrumentul a fost diferit, intenția a fost aceeași. Iar România nu poate pretinde că este o democrație cât timp instituțiile sale sunt folosite ca instrumente de pedeapsă politică. Nu vom tăcea, și lumea ne privește. Iată, acum, jurnaliștii din Italia, jurnaliștii din America, care ne-au preluat cazul. Nu uitați că luni voi avea un interviu cu jurnaliști din Statele Unite ale Americii. În 2024 România a anulat alegeri prezidențiale.

Călin Georgescu nu a avut un drept real de apel. O decizie ireversibilă a fost luată și ușa a fost închisă în urma ei. Iată că în 2025 autoritatea de reglementare audiovizuală din România a retras și licența Realității PLUS, televiziunea care a acoperit acea anulare critică onest și fără teamă. Și se întâmplă din nou în 2026. Diferența dintre cazul nostru și al lui: iată că noi avem un proces legal, avem drept de apel și le folosim pe amândouă. Pentru că noi credem în instituții, chiar și atunci când instituțiile sunt întoarse împotriva noastră.

Nu există nicio îndoială vreodată, pentru că tiparul este același: când un guvern nu poate câștiga argumentul, reduce la tăcere vocea. Mai întâi un candidat, apoi o redacție. Aceasta nu este doar problema României, este problema Europei și deja se vede acest lucru”, a spus Ana Maria Păcuraru la Realitatea PLUS.