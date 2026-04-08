Tânăr de 18 ani din Bacău a murit după ce s-ar fi aruncat în fața unui tren de pe ruta București–Iași

Un tânăr de 18 ani, din municipiul Bacău, și-a pierdut viața în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce s-ar fi aruncat în fața unui tren care circula pe ruta București–Iași. Incidentul s-a produs în jurul orei 00:15. Potrivit reprezentanților autorităților, în urma impactului, tânărul a decedat pe loc. Polițiștii Serviciului Județean de Transporturi Feroviare Bacău efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările producerii tragediei. Ancheta se desfășoară sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Autoritățile fac apel la cetățeni pentru respectarea regulilor de siguranță în zona căilor ferate și transmit condoleanțe familiei îndurerate.