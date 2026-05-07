Teroare într-un oraș din Austria: focuri de armă pe stradă, trei oameni au murit

Scene dramatice au avut loc joi în Linz, după ce mai multe focuri de armă au fost auzite într-o zonă din nordul orașului. Poliția a confirmat că trei persoane și-au pierdut viața în urma incidentului, iar autoritățile au intervenit masiv la fața locului.

Potrivit informațiilor transmise de oamenii legii, arma folosită în atac a fost recuperată, iar pericolul pentru populație nu mai există.

Intervenție amplă a poliției într-o zonă din nordul orașului

Presa locală din Austria a relatat că numeroase echipaje de poliție au fost mobilizate în zona Klausenbachstrasse, aflată în partea de nord a orașului Linz.

Un purtător de cuvânt al poliției a declarat pentru Reuters că trei persoane au murit în urma schimbului de focuri. Autoritățile nu au oferit inițial foarte multe detalii despre circumstanțele exacte ale incidentului.

La scurt timp după intervenție, poliția a transmis că situația este sub control și că nu există o amenințare în desfășurare pentru public, scrie DW .

Presa austriacă: un bărbat ar fi împușcat două femei și apoi s-ar fi sinucis

Publicația Kronen Zeitung a prezentat informații suplimentare despre cazul care a șocat orașul austriac. Potrivit tabloidului, un bărbat în vârstă ar fi deschis focul asupra a două femei în apropierea unei afaceri din domeniul gastronomic.

Conform acelorași informații, după atac acesta s-ar fi împușcat.

Poliția a confirmat ulterior că arma implicată în incident a fost găsită de forțele de ordine și că nu mai există un risc pentru locuitori.

Linz, unul dintre marile orașe ale Austriei

Linz este situat pe malul Dunării, în regiunea Austria Superioară, între Salzburg și Viena. Orașul are o populație de peste 200.000 de locuitori.

Infracțiunile comise cu arme de foc sunt relativ rare în Austria. Statisticile arată că aproximativ 0,2 persoane din 100.000 mor anual în urma împușcăturilor. Nivelul este considerabil mai redus decât în Statele Unite ale Americii, unde astfel de incidente sunt mult mai frecvente.