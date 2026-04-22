Traficul din Bacău se schimbă. Au fost montate noi semafoare inteligente

Noi echipamente de semaforizare au devenit funcționale miercuri în mai multe intersecții din municipiul Bacău, în cadrul proiectului prin care administrația locală implementează un sistem inteligent de management al traficului.

Potrivit reprezentanților Primăriei, noile semafoare au fost puse în funcțiune în zonele Tic-Tac, la trecerea de pietoni din apropierea Spitalului Județean de pe strada Spiru Haret, la trecerea de pietoni din intersecția străzilor Carpați și Spiru Haret, la trecerile de pietoni de pe strada Milcov, precum și în intersecția străzilor Mărășești și 9 Mai, în zona Pasarelă – Cascada, potrivit desteptarea.ro .

Municipalitatea subliniază că aceste instalații nu înseamnă doar înlocuirea sau modernizarea semafoarelor existente, ci fac parte dintr-un sistem integrat de trafic inteligent, menit să schimbe modul în care este gestionată circulația în oraș.

Noul sistem se bazează pe senzori montați în carosabil, care monitorizează în timp real fluxul de vehicule, dar și pe camere video amplasate în intersecții. Astfel, timpii de semaforizare nu mai sunt prestabiliți, ci se ajustează automat în funcție de intensitatea traficului.

Advertising

Pe măsură ce intersecțiile vor fi conectate la rețeaua de fibră optică, platforma va putea coordona traficul la nivelul întregului municipiu, cu obiectivul de a reduce aglomerația și de a eficientiza durata semaforului verde.

Reprezentanții administrației locale afirmă că acest proiect marchează tranziția către un sistem modern de gestionare a traficului, capabil să anticipeze mai bine valorile de trafic și să reducă blocajele.