Tragedie la Cluj: un bărbat din Republica Moldova, arestat pentru uciderea fratelui său

Bărbat din Republica Moldova, arestat pentru uciderea fratelui său

Un caz grav de violență în familie este anchetat de autoritățile din județul Cluj, după ce un bărbat în vârstă de 48 de ani a fost găsit decedat într-o locuință din comuna Florești.

Principalul suspect este chiar fratele victimei, un bărbat de 46 de ani, cetățean al Republicii Moldova, care a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Potrivit datelor furnizate de anchetatori, în seara zilei de 4 ianuarie, în jurul orei 23:55, polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Florești au fost alertați cu privire la descoperirea unui cadavru într-un imobil din localitate, în circumstanțe considerate suspecte.

La fața locului a fost trimis un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Cluj, care a constatat decesul bărbatului de 48 de ani. În scurt timp, zona a fost securizată, iar cazul a fost preluat de o echipă complexă de anchetă.

Cercetările au fost efectuate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, împreună cu polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale, ai Secției 6 Poliție Rurală Florești și un medic legist. În urma verificărilor preliminare, a fost deschis un dosar penal pentru infracțiunea de omor, cercetările fiind demarate inițial in rem.

Surse apropiate anchetei indică faptul că principalul suspect este fratele victimei, un bărbat de 46 de ani, care se afla în locuință la momentul producerii incidentului. În urma probelor strânse, acesta a fost reținut, iar ulterior instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Ancheta este în desfășurare, urmând ca autoritățile să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs fapta și mobilul care a dus la această tragedie.