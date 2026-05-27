Trump schimbă discursul despre Iran de la o zi la alta. Casa Albă, în mijlocul unor semnale contradictorii

Mesajele publice ale președintelui american Donald Trump au alimentat incertitudinea privind negocierile dintre Statele Unite și Iran, după o serie de declarații contradictorii publicate în ultimele zile.

În timp ce echipa de la Casa Albă lucra intens în culise, în weekendul Memorial Day, pentru avansarea discuțiilor diplomatice, postările liderului american au ridicat semne de întrebare despre stadiul real al negocierilor.

Totul a pornit după o serie de convorbiri cu lideri din lumea arabă, când Trump a transmis pe platforma sa de comunicare că un acord de pace cu Iranul era „în mare parte negociat” și urma să fie anunțat în scurt timp. Mesajul a creat rapid așteptări privind un posibil anunț oficial, însă acesta nu a mai venit.

La mai puțin de o zi distanță, liderul american și-a schimbat tonul și a transmis că înțelegerea nu este încă finalizată, sugerând că negocierile sunt departe de a fi încheiate.

Informațiile contradictorii au alimentat și mai mult incertitudinea într-un context deja tensionat, marcat de confruntările militare și de negocierile dificile dintre Washington și Teheran.

De la începutul actualei crize, administrația americană a transmis în mai multe rânduri mesaje diferite privind evoluția conflictului și efectele operațiunilor militare, în timp ce oficialii implicați în discuții încearcă să găsească o soluție diplomatică pentru reducerea tensiunilor din regiune.