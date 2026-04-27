Război în Ucraina. Rusia a lansat un nou atac masiv la Odesa. 10 persoane rănite, inlusiv copii

Dronele rusești au lovit în noaptea de 27 aprilie orașul Odesa, provocând explozii puternice și incendii în mai multe zone rezidențiale. Zece persoane au fost rănite, inclusiv doi copii.

Atacul a început în jurul orei 01:30, când sirenele antiaeriene au anunțat apropierea unui val de drone rusești. Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că asupra orașului se îndreaptă un „roi” de aparate kamikaze, potrivit Kyiv Independent..

Șeful administrației militare locale a anunțat că 10 persoane au fost rănite, printre care doi copii. Mai multe mașini au luat foc, iar depozite industriale au fost lovite în timpul atacului. Guvernatorul regiunii Odesa a confirmat că dronele au lovit clădiri rezidențiale și un hotel, unde a izbucnit și un incendiu. În alte districte au fost avariate mai multe locuințe și anexe.

Autoritățile spun că evaluarea completă a pagubelor este în curs, iar echipele de intervenție continuă să stingă focarele și să caute eventuale victime sub dărâmături.