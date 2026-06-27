Actualitate· 1 min citire

Un control ISCIR lasă Bacăul fără apă caldă pe perioadă nedeterminată, în plin val de caniculă

apă

apă

Scris de Andreea Damian Publicat: 27 iun. 2026, 07:59

Pe timp de caniculă, Bacăul rămâne fără apă caldă. Măsura este aplicată pe termen nelimitat.

Thermoenergy Group Bacău a anunțat că toate centralele termice aflate în funcțiune au fost oprite, în urma unui control ISCIR, potrivit bacau.net.

Măsura afectează furnizarea apei calde în municipiul Bacău, până la remedierea situației. Compania transmite că, împreună cu Primăria Bacău, va depune eforturile necesare pentru reluarea serviciului public.

Deocamdată, nu a fost anunțat un termen pentru reluarea furnizării apei calde.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

apa calda

Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe