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Actualitate· 1 min citire
Un control ISCIR lasă Bacăul fără apă caldă pe perioadă nedeterminată, în plin val de caniculă
apă
Pe timp de caniculă, Bacăul rămâne fără apă caldă. Măsura este aplicată pe termen nelimitat.
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