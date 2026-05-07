Un copil de trei ani a murit după ce a căzut într-o fântână adâncă de 22 de metri

Operațiune de salvare contra cronometru în localitatea Parincea, județul Bacău, încheiată cu o dramă. Un copil de trei ani, scos de un alpinist ISU dintr-o fântână adâncă de 22 de metri, a fost declarat decedat joi seara. Cadrele medicale au luptat minute în șir pentru a-l readuce la viață, însă eforturile au fost zadarnice.

Mobilizare de forțe pentru salvarea minorului din Parincea

Imediat după apelul la numărul de urgență, Detașamentul de Pompieri Bacău a declanșat o operațiune de amploare, trimițând la fața locului un dispozitiv complex de salvare. Resursele alocate au inclus o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o unitate de terapie intensivă mobilă, echipată pentru a acorda primul ajutor calificat în situații critice. Având în vedere dificultatea tehnică a intervenției, forțele au fost suplimentate cu un container MULTIRISC, un echipament logistic de ultimă generație special conceput pentru a sprijini misiunile de salvare cu grad ridicat de complexitate.

Intervenția alpinistului și recuperarea din adâncuri

Punctul culminant al misiunii a fost marcat de intervenția directă a unui alpinist din cadrul ISU Bacău, a cărui expertiză a fost esențială pentru pătrunderea în puțul îngust. Acesta a coborât în fântâna adâncă de 22 de metri, reușind să ajungă la copil și să îl recupereze pentru a-l aduce la suprafață, unde echipele medicale așteptau deja pentru a începe manevrele de resuscitare. Deși tehnica și viteza de reacție a salvatorilor au fost exemplare, gravitatea situației a dus, în final, la un rezultat tragic.

Ancheta poliției pentru stabilirea circumstanțelor tragediei

Odată încheiată acțiunea forțelor de intervenție, zona a fost preluată de echipele de cercetare ale poliției. Oamenii legii au demarat o anchetă amănunțită pentru a reconstitui firul evenimentelor și pentru a stabili cu exactitate modul în care băiețelul a ajuns să cadă în fântână. Investigațiile vizează atât supravegherea minorului în momentul accidentului, cât și conformitatea măsurilor de siguranță luate pentru protejarea puțului respectiv, în vederea stabilirii eventualelor responsabilități legale.