Unde se poate face grătar legal și ce amenzi riscă românii care aprind focul în locuri nepermise

Odată cu venirea sezonului cald, tot mai mulți români aleg să petreacă timpul liber la iarbă verde, iar grătarul rămâne una dintre activitățile preferate.

Totuși, legislația din România stabilește reguli clare privind locurile în care focul poate fi aprins, iar nerespectarea acestora poate atrage amenzi importante sau chiar răspundere penală.

Grătarul este permis doar în spații special amenajate și autorizate, precum zonele de picnic stabilite de autorități, campingurile, bazele turistice sau locurile marcate din păduri, administrate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva. Aceste spații sunt dotate, de regulă, cu vetre pentru foc, grătare fixe și, în unele cazuri, surse de apă, tocmai pentru a reduce riscul producerii incendiilor.

Aprinderea focului este interzisă în păduri, dacă nu există locuri amenajate, în apropierea vegetației uscate, pe plaje, în parcuri fără spații dedicate, precum și în zone protejate sau rezervații naturale. De asemenea, este interzisă lăsarea focului nesupravegheat sau abandonarea resturilor aprinse.

Advertising

Cei care nu respectă regulile riscă sancțiuni cuprinse între 100 și 5.000 de lei pentru aprinderea focului în locuri nepermise. Dacă fapta provoacă incendii de vegetație, amenzile pot ajunge până la 50.000 de lei, iar în situații grave poate fi atrasă răspunderea penală. Autoritățile, inclusiv Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, monitorizează astfel de cazuri, mai ales în perioadele secetoase.

Pentru evitarea pericolelor, cetățenii sunt sfătuiți să folosească doar locuri autorizate, să aibă apă sau nisip pentru stingerea focului, să nu arunce mucuri de țigară în natură și să strângă toate deșeurile înainte de plecare.