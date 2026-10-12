UNSA: Aproape 90% dintre români spun că știu ce fac la cutremur, dar doar 44% au un plan de urgență

Aproape 90% dintre români declară că știu cum să reacționeze în caz de cutremur, dar doar 44% au elaborat un plan de urgență, arată datele Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România.
Deși nivelul autoevaluat al pregătirii este ridicat, există o discrepanță semnificativă între cunoștințe și acțiunile concrete întreprinse de cetățeni pentru a se proteja în timpul unui seism.
Potrivit informațiilor transmise de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSA), doar 44% dintre români au un plan de urgență pregătit. În plus, 40% dintre ei dispun de un kit de prim ajutor.
Recomandările esențiale oferite de Fii Pregătit și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) pentru situația unui cutremur sunt împărțite în trei etape:
În timpul cutremurului
Păstrează-ți calmul și liniștește persoanele din jur (copii, bătrâni).
Rămâi în interior dacă te afli într-o clădire; nu fugi afară și nu folosi scările sau liftul.
Adăpostește-te sub o masă solidă, lângă un perete interior sau sub o grindă de rezistență, ferindu-te de ferestre, oglinzi și mobilier înalt.
Dacă ești afară, îndepărtează-te de clădiri, balcoane, stâlpi, poduri sau cabluri electrice căzute (păstrează cel puțin 10 metri distanță).
Dacă ești în mașină, oprește într-un loc sigur (fără a bloca drumul), departe de clădiri sau poduri, și rămâi în interior.
Imediat după cutremur
Verifică-ți starea și acordă primul ajutor celor răniți, fără a muta persoanele grav rănite decât dacă sunt în pericol iminent.
Verifică instalația de gaz doar cu emulsie de apă și săpun; dacă simți scăpări de gaz, deschide geamurile, închide robinetul principal și oprește sursele de foc.
Fă rezerve de apă imediat (umple cada sau alte vase), deoarece alimentarea se poate opri ulterior.
Nu părăsi clădirea imediat, cu excepția cazului în care există avarii grave sau risc de prăbușire la parter.
Pregătirea din timp (rucsacul de urgență)
Un kit de urgență trebuie să conțină elemente de bază pentru cel puțin 72 de ore:
Apă potabilă și alimente neperisabile.
Lanternă cu baterii, radio portabil și acumulatori externi.
Trusă de prim ajutor și medicamente esențiale.
Copii după documentele importante și bani cash.
Mobilierul greu și înalt din locuință fixat ferm de pereți.