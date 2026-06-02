Vremea rea blochează lucrările la autostrada Moldovei. CNAIR: „Utilajele nu pot fi folosite pe șantierele A7”-VIDEO
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat, marţi, că vijeliile şi ploile abundente blochează activitatea în şantiere, în special pe sectoarele autostrăzii A7 aflate în lucru între Focșani și Pașcani.
"Vijeliile şi ploile abundente blochează activitatea în şantiere! Imagini din şantierele autostrăzii A7, unde utilajele nu pot intra pe mai multe sectoare cuprinse între Focşani şi Paşcani aflate în lucru", au transmis, marţi, oficialii CNAIR, distribuind pe Facebook imagini cu şantierele pline de apă şi noroi.
Potrivit ANM, marţi (2 iunie) în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul şi estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul şi sud-estul Moldovei şi în Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii şi căderi de grindină.
"Mai ales în intervale scurte de timp vor fi cantităţi de apă de 15...25 l/mp şi izolat de 30...40 l/mp. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse şi în restul ţării", a transmis ANM.
