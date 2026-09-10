Benzina și motorina s-au scumpit din nou. Cât costă carburanții pe 10 septembrie

Publicat 10 sept. 2026, 09:13 Sursă Realitatea.net

Benzina și motorina s-au scumpit din nou joi, 10 septembrie 2026, cu până la 10 bani pe litru față de ziua precedentă. Creșteri sunt înregistrate în patru dintre cele cinci mari orașe analizate, Cluj-Napoca fiind singurul în care prețurile minime au rămas neschimbate.

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