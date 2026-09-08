Advertising
Economie· 1 min citire
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă toată luna septembrie. Autoritățile nu pot anunța data repornirii
centrală cernavodă
Centrala Nucleară de la Cernavodă va rămâne oprită cel puțin în următoarele zece zile, iar autoritățile nu mai pot indica o dată sigură pentru repornirea reactoarelor.
Citește și
- 13:47Scenariu sumbru la Cernavodă. Reactoarele rămân oprite, iar autoritățile nu știu când vor putea fi repornite
- 12:30Criza mașinilor lovește Europa. Prosperitatea continentului, în pericol din cauza declinului auto
- 10:19Dacia mută producția modelului Spring în Europa
- 08:52Salariul minim nu mai acoperă nici cheltuielile de bază. Aproape 2 milioane de români, loviți în plin de scumpiri
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News