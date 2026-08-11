Economie· 1 min citire

După luni întregi în care au suportat scumpiri în lanț, românii s-ar putea trezi din toamnă cu facturi mai mari și la curent!

Scris deStoica Marian
Publicat11 aug. 2026, 11:44
Sursărealitatea.net

Unii furnizori au început deja să transmită noi oferte, iar în anumite cazuri prețul unui kilowatt-oră ajunge și la 1,94 lei, ceea ce ar înseamna câteva zeci de lei în plus pentru un consumator obișnuit. În plus, sezonul rece va aduce creșteri de preț și la gaze.

Facturile la electricitate, mai mari din toamnă

  • Unele oferte noi ajung la 1,94 lei/kWh

  • Creștere de peste 82 de lei/lună pentru un consum constant de 200 kWh

Prețurile sunt influențate de:

  • Producția hidro afectată de secetă

  • Insuficiența capacităților de stocare

  • Necesitatea importurilor în anumite intervale orare

Gazele, mai scumpe în iarna 2026-2027

O iarnă mai rece și stocuri mai mici vor pune presiune asupra tarifelor.

Ofertele la electricitate ar putea crește cu:

  • 3-5% în scenariul optimist

  • 10-15% în scenariul intermediar

  • 15-20% în scenariul pesimist

(Sursa: Realitatea Plus)

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