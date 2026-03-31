Prețurile la pompă continuă să crească: motorina a depășit 11 lei pe litru. 18 scumpiri consecutive în mai puțin de o lună

Sursă: Realitatea Financiara

Acciza va fi redusă doar la motorină. Este varianta acceptată de Guvernul Bolojan. Românii care au mașini pe benzină, însă, vor fi nevoiți să plătească sume uriașe în continuare. De cealaltă parte, Nicușor Dan speră ca până joi Coaliția să vină cu o măsură concretă, conform Realitatea PLUS. Luna martie a consemnat un dublu record negativ: cele mai numeroase scumpiri consecutive ale carburanților și cea mai mare diferență de preț între prima și ultima zi a lunii.

Cu toate acestea, de mâine, 1 aprilie, intră în vigoare plafonarea adaosului comercial la carburanți. Asta înseamnă o reducere de sub 30 de bani, spun experții. Mai mult, premierul a anunțat că vrea înființarea unui fond de solidaritate la care să contribuie companiile petroliere.

Prețurile la pompa continuă să crească

Prețul benzinei și al motorinei a crescut din nou, marți, iar luna se încheie cu 18 scumpiri consecutive, o situație fără precedent pe piața din România. Motorina premium a ajuns la aproximativ 11 lei și 3 bani pe litru, iar în multe benzinării acest prag este deja depășit. Benzina rămâne sub 10 lei, însă diferența este mică, în jur de 9 lei și 46 de bani pe litru.

În acest context, guvernul condus de Ilie Bolojan ia în calcul o măsură de reducere a accizei, dar doar pentru motorină. Asta înseamnă că șoferii care folosesc benzină nu vor beneficia de această eventuală ieftinire și vor continua să plătească prețuri ridicate.

Ce planuri au autoritățile

O altă propunere vizează crearea unui fond de solidaritate, care ar urma să fie alimentat din profiturile companiilor petroliere. Ideea este ca firmele care au câștigat semnificativ din scumpirea petrolului să contribuie financiar pentru a atenua impactul asupra populației.

În paralel, de la 1 aprilie intră în vigoare plafonarea adaosului comercial la nivelul anului 2025 pentru benzinării. Specialiștii spun însă că efectul acestei măsuri va fi limitat, iar eventualele ieftiniri nu vor depăși 30 de bani pe litru.