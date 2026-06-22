Transelectrica accelerează investițiile în infrastructura energetică cu fonduri europene

Publicat 22 iun. 2026, 13:42 Sursă realitatea.net

Transelectrica derulează unul dintre cele mai ample programe de investiții finanțate din fonduri europene din sectorul energetic românesc, vizând modernizarea rețelei naționale de transport al energiei electrice, dezvoltarea infrastructurii digitale și integrarea tehnologiilor inteligente.

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