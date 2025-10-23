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Politica· 2 min citire
ANCA ALEXANDRESCU: „BOLOJAN A STAT ILEGAL ÎN VILA DE PROTOCOL”
ANCA ALEXANDRESCU: „BOLOJAN A STAT ILEGAL ÎN VILA DE PROTOCOL”
Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” aruncă bomba. Anca Alexandrescu spune că Ilie Bolojan a stat ilegal în vila de protocol.
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