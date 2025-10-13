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Politica· 2 min citire
ANCA ALEXANDRESCU, DEZVĂLUIRI EXPLOZIVE DESPRE "PUCIUL" LUI CORLĂȚEAN: PĂCAT CĂ S-A LĂSAT MANEVRAT DE PONTA ȘI DE PERSONAJE DIN GRUPUL DE LA CLUJ - VIDEO
ANCA ALEXANDRESCU, DEZVĂLUIRI EXPLOZIVE DESPRE "PUCIUL" LUI CORLĂȚEAN: PĂCAT CĂ S-A LĂSAT MANEVRAT DE PONTA ȘI DE PERSONAJE DIN GRUPUL DE LA CLUJ - VIDEO
Anca Alexandrescu lansează acuzații dure la adresa fostului premier Victor Ponta, pe care îl acuză că încearcă să destabilizeze PSD.
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