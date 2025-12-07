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Politica· 1 min citire
Anca Alexandrescu și-a exercitat dreptul la vot pentru Primăria Capitalei: „Am credința că Dumnezeu nu ne lasă și o să punem Bucureștiul pe primul loc”
Anca Alexandrescu și-a exercitat dreptul la vot pentru Primăria Capitalei: „Am credința că Dumnezeu nu ne lasă și o să punem Bucureștiul pe primul loc”
Anca Alexandrescu, candidata Alianței „Dreptate pentru București” (susținută de AUR) la Primăria Generală a Capitalei, a votat duminică, 7 decembrie 2025, la alegerile locale parțiale
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