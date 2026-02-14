Avertismentul unui medic pentru Bolojan: „Dacă tăiați 10%, sistemul de sănătate va fi îngenuncheat” – VIDEO

Un medic trage un semnal de alarmă după ce guvernul Bolojan a decis reducerea cu 10% a sporurilor pentru cadrele medicale. Acesta spune că măsura riscă să destabilizeze întregul sistem sanitar, iar mulți doctori iau deja în calcul plecarea în străinătate sau mutarea în spitalele private.

Într-un mesaj video devenit viral, medicul afirmă că toți colegii din blocul operator sunt îngrijorați de scăderea veniturilor: „Din păcate, toți colegii din blocul operator m-au întrebat ce se întâmplă cu veniturile noastre, ale medicilor, cu acele tăieri de 10%.”

El avertizează că decizia Guvernului Bolojan este „periculoasă” și poate duce la blocarea gărzilor și la migrarea masivă a medicilor către sectorul privat: „Astăzi, premierul Bolojan vine cu ideea de a tăia 10%. E o intenție periculoasă. Medicii ar renunța la gărzi și s-ar muta în spitale private, unde ar avea aceiași bani și un trai decent.”

Mesajul se încheie cu un avertisment dur la adresa Guvernului: dacă sănătatea și educația sunt lovite, întreaga societate va avea de suferit.