Avertismentul unui medic pentru Bolojan: „Dacă tăiați 10%, sistemul de sănătate va fi îngenuncheat” – VIDEO
Avertismentul unui medic pentru Bolojan: „Dacă tăiați 10%, sistemul de sănătate va fi îngenuncheat” – VIDEO
Un medic trage un semnal de alarmă după ce guvernul Bolojan a decis reducerea cu 10% a sporurilor pentru cadrele medicale. Acesta spune că măsura riscă să destabilizeze întregul sistem sanitar, iar mulți doctori iau deja în calcul plecarea în străinătate sau mutarea în spitalele private.
Un medic trage un semnal de alarmă după ce guvernul Bolojan a decis reducerea cu 10% a sporurilor pentru cadrele medicale. Acesta spune că măsura riscă să destabilizeze întregul sistem sanitar, iar mulți doctori iau deja în calcul plecarea în străinătate sau mutarea în spitalele private.
Într-un mesaj video devenit viral, medicul afirmă că toți colegii din blocul operator sunt îngrijorați de scăderea veniturilor: „Din păcate, toți colegii din blocul operator m-au întrebat ce se întâmplă cu veniturile noastre, ale medicilor, cu acele tăieri de 10%.”
El avertizează că decizia Guvernului Bolojan este „periculoasă” și poate duce la blocarea gărzilor și la migrarea masivă a medicilor către sectorul privat: „Astăzi, premierul Bolojan vine cu ideea de a tăia 10%. E o intenție periculoasă. Medicii ar renunța la gărzi și s-ar muta în spitale private, unde ar avea aceiași bani și un trai decent.”
Mesajul se încheie cu un avertisment dur la adresa Guvernului: dacă sănătatea și educația sunt lovite, întreaga societate va avea de suferit.
Citește și:
- 16:25 - Nicușor Dan atacă instituțiile statului și adversarii politici pentru a evita explicațiile cerute de AEP privind banii de campanie
- 11:09 - AEP a sesizat Parchetul în cazul campaniei lui Nicușor Dan: sunt suspiciuni privind cheltuieli electorale de peste 870.000 lei
- 10:09 - Nicușor Dan a promulgat legea pensiilor speciale. Cum a motivat această decizie
- 11:27 - Bacăul a pierdut peste 11 milioane de lei din fondurile europene
Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News