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Bucureștiul, pus la zid de Drulă. Avertismentul care lovește direct în metroul spre Otopeni

Bucureștiul, pus la zid de Drulă. Avertismentul care lovește direct în metroul spre Otopeni

Bucureștiul, pus la zid de Drulă. Avertismentul care lovește direct în metroul spre Otopeni

Realitatea de Bacau
Scris de Realitatea de Bacau Publicat: 10 nov. 2025, 17:08

Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor și candidat la Primăria Capitalei, a lansat un mesaj care a stârnit valuri

Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor și candidat la Primăria Capitalei, a lansat un mesaj care a stârnit valuri. Liderul USR spune că Bucureștiul ar putea rămâne fără finanțarea pentru metrou dacă el nu va câștiga alegerile.

Afirmația a venit în contextul discuțiilor despre magistrala spre Aeroportul Otopeni. Drulă a spus că lucrările, aflate deja în derulare, vor fi blocate în cazul în care el nu ajunge la Primăria Capitalei.

El a mai adăugat că proiectul nici nu era o prioritate și că nu trebuia pornit în această formă, însă dacă va obține mandatul va găsi resursele necesare pentru a-l duce până la capăt.

În același timp, Drulă a vorbit și despre planurile sale privind Metrorex. El spune că, odată ajuns primar general, vrea să integreze rețeaua de metrou în structura STB pentru un sistem de transport unificat.

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