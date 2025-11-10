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Politica· 1 min citire
Bucureștiul, pus la zid de Drulă. Avertismentul care lovește direct în metroul spre Otopeni
Bucureștiul, pus la zid de Drulă. Avertismentul care lovește direct în metroul spre Otopeni
Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor și candidat la Primăria Capitalei, a lansat un mesaj care a stârnit valuri
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