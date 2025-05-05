DANIEL DAVID ESTE PROPUNEREA DE PREMIER INTERIMAR A PNL DUPĂ DEMISIA LUI MARCEL CIOLACU DIN FRUNTEA GUVERNULUI

Daniel David a fost numit ministru al Educației în decembrie 2024, în Guvernul Ciolacu

Liderii liberali, care se reunesc luni în ședință, vor face propunerea ca Daniel David, actualul ministru al Educației, să preia interimar funcția de premier interimar până după turul doi al alegerilor prezidențiale, au declarat surse din PNL pentru HotNews.

Întreaga conducere a PSD este așteptată să demisioneze din fruntea partidului, după eșecul lui Crin Antonescu în primul tur al alegerilor prezidențiale, potrivit informațiilor HotNews. Până atunci, premierul Marcel Ciolacu și-a depus mandatul în cadrul ședinței liderilor Coaliției.

PSD se va reuni în ședința Consiliului Politic Național de la ora 17.00. De la aceeași oră va avea loc și o ședință a Biroului Politic Național al PNL. Au început să apară și lideri ai partidului care spun că „este momentul ca PNL să iasă de la guvernare și să se detașeze clar de PSD”.

Liberalii vor merge pe varianta Daniel David, rectorul Universității Babeș Bolyai și actualul ministru al Educației pentru funcția de premier interimar până după alegeri.

Daniel David a fost numit ministru al Educației în decembrie 2024, în Guvernul Ciolacu 2, fiind propunerea PNL. El a înlocuit-o din funcție pe Ligia Deca, considerată o apropiată a lui Klaus Iohannis. După preluarea mandatului, el s-a suspendat din funcția de rector al Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj.