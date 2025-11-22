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Politica· 1 min citire
Ediții-maraton la Televiziunea Poporului în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. Aflați primii de la noi cine va fi noul primar - VIDEO
Ediții-maraton la Televiziunea Poporului în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. Aflați primii de la noi cine va fi noul primar - VIDEO
Ediții-maraton la Televiziunea Poporului în ziua care schimbă soarta țării! V-am pregătit transmisiuni speciale oră de oră, minut de minut, în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei.
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