Politica· 1 min citire

Ediții-maraton la Televiziunea Poporului în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. Aflați primii de la noi cine va fi noul primar - VIDEO

Ediții-maraton la Televiziunea Poporului în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. Aflați primii de la noi cine va fi noul primar - VIDEO

Ediții-maraton la Televiziunea Poporului în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. Aflați primii de la noi cine va fi noul primar - VIDEO

Realitatea de Bacau
Scris de Realitatea de Bacau Publicat: 22 nov. 2025, 11:14

Ediții-maraton la Televiziunea Poporului în ziua care schimbă soarta țării! V-am pregătit transmisiuni speciale oră de oră, minut de minut, în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei.

Ediții-maraton la Televiziunea Poporului în ziua care schimbă soarta țării! V-am pregătit transmisiuni speciale oră de oră, minut de minut, în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. 

Cei mai pregătiți jurnaliști sunt în punctele fierbinți cu cele mai spectaculoase imagini și cele mai bune informații. Analiști cunoscuți vor fi în platoul Realitatea Plus cu calcule exclusive în ziua care poate aduce schimbarea la vârful țării! Adunăm datele și la ora 21:00 veți afla primii de la noi cine va fi noul primar al Capitalei. Rămâneți alături de Televiziunea Poporului și nu vă vom dezamăgi! Cu noi câștigați alegerile!

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