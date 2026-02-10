Europa pierde cursa globală. Avertismentul lui Mario Draghi

Europa se află într-un moment critic, iar avertismentul lansat de Mario Draghi este unul dintre cele mai dure mesaje venite din interiorul establishmentului european.

Europa se află într-un moment critic, iar avertismentul lansat de Mario Draghi este unul dintre cele mai dure mesaje venite din interiorul establishmentului european. Fost premier al Italiei și fost președinte al Băncii Centrale Europene, Draghi spune tranșant: Uniunea Europeană riscă să devină subordonată, divizată și deindustrializată, dacă nu își schimbă rapid direcția strategică.

Declarațiile au fost făcute cu ocazia primirii titlului de Doctor Honoris Causa din partea KU Leuven, una dintre cele mai prestigioase universități din Europa. În discursul susținut la Leuven, Draghi a vorbit despre sfârșitul ordinii globale cunoscute și despre intrarea într-o eră a competiției dure între marile puteri, în care Europa riscă să fie prinsă nepregătită.

O lume nouă, o Europă slabă

Potrivit lui Draghi, lumea în care Uniunea Europeană se putea baza pe reguli stabile, pe piețe deschise și pe garanții geopolitice externe nu mai există. Statele Unite și China joacă dur pentru interesele proprii, iar Europa intră în această competiție fragmentată, lentă și lipsită de instrumente strategice reale.

Modelul actual al UE, bazat pe decizii greoaie și pe priorități naționale divergente, nu mai face față realităților globale. În loc să acționeze ca un actor unitar, Europa se blochează în negocieri interne, pierzând timp, investiții și influență.

Dependență externă și fragmentare internă

Draghi avertizează că Europa a ajuns periculos de dependentă de exterior: pentru energie, tehnologii critice, materii prime și chiar pentru propria securitate. În același timp, lipsa unei politici industriale comune face ca statele membre să concureze între ele, nu cu restul lumii.

Rezultatul este clar: pierdere de capacitate industrială, relocarea investițiilor strategice și transformarea UE într-o simplă piață de consum. Europa riscă să nu mai decidă nimic esențial, ci doar să reacționeze la deciziile altora.

Relația cu SUA: parteneriat fără iluzii

Un pasaj sensibil din discursul lui Draghi vizează relația cu Statele Unite. Fără a contesta alianța transatlantică, el subliniază că Washingtonul își apără agresiv propriile interese economice, inclusiv prin politici protecționiste și stimulente masive pentru industria americană.

În acest context, o Uniune Europeană divizată devine mai ușor de influențat și mai puțin capabilă să-și apere interesele strategice. Mesajul este limpede: o Europă slabă este o Europă subordonată, chiar și în relația cu partenerii tradiționali.

Deindustrializarea, pericolul major

Cel mai grav risc identificat de Draghi este deindustrializarea. Fără investiții coordonate, fără protejarea industriilor strategice și fără decizii rapide la nivel european, baza economică a UE se erodează.

Iar fără industrie, avertizează Draghi, nu există autonomie strategică, nici prosperitate pe termen lung. Europa riscă să piardă nu doar competiția economică, ci și capacitatea de a-și apăra valorile și interesele.

Integrare sau irelevanță

Soluția propusă de Draghi este una directă și incomodă: mai multă integrare europeană, pragmatică, funcțională, orientată spre rezultate. Nu un federalism ideologic, ci unul care să permită decizii rapide în domenii-cheie precum industria, apărarea, politica externă și tehnologia.

Concluzia discursului său este dură, dar clară:

dacă Europa nu acționează unit, va pierde cursa globală. Iar pierderea nu va fi doar economică, ci și politică și strategică.

Avertismentul lui Mario Draghi nu vizează un viitor îndepărtat. Este un semnal de alarmă pentru prezent. Iar întrebarea rămâne deschisă: va avea Uniunea Europeană voința de a se schimba sau va accepta declinul?