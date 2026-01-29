Fostul președinte Traian Băsescu are de recuperat de la statul român peste 750.000 de lei
Administrația Prezidențială a fost obligată și la plata cheltuielilor de judecată
Curtea de Apel București a decis ca Administrația Prezidențială să-i achite fostului președinte Traian Băsescu peste 754.000 de lei.
Suma reprezintă indemnizația lunară care nu i-a mai fost plătită mai bine de trei ani, după ce acesta a pierdut beneficiile acordate foștilor șefi de stat - din cauza verdictului de colaborare cu fosta Securitate.
Administrația Prezidențială a fost obligată și la plata cheltuielilor de judecată, de aproape 18 mii de lei. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în 15 zile de la comunicare.
În martie 2022, Instanța Supremă a stabilit definitiv că Traian Băsescu a colaborat cu fosta Securitate, motiv pentru care acesta a pierdut dreptul la indemnizație, la locuința de protocol și la protecția asigurată de SPP.
Ulterior, în iulie 2025, Curtea Constituțională a declarat neconstituționale modificările aduse legii prin care foștii șefi de stat beneficiază de anumite privilegii, deschizând astfel calea pentru acțiunea în instanță formulată de Băsescu împotriva Administrației Prezidențiale.
