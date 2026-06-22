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Politica· 1 min citire
George Simion, în timpul votului din Parlament: ”Guvernul Veștea/Nicușor a picat la vot!”
George Simion
Președintele AUR, George Simion, a declarat luni seară, chiar în timpul desfășurării votului în plenul reunit al Parlamentului, că Guvernul Veștea a picat.
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