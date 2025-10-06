HAOS TOTAL ÎN COALIȚIE, ȘEDINȚĂ CRUCIALĂ LA PSD

Reforma administrației și alegerile pentru Capitală, pe masa social-democraților

Social-democrații se reunesc, astăzi, pentru a stabili dacă acceptă concedierile din administrația locală. Unul dintre liderii importanți ai partidului a dat de înțeles că nu vor da undă verde reformei din administrație până când nu se adoptă pachetul de relansare economică propus de PSD.

Ședință crucială la PSD. Social-democrații se reunesc la ora 13:00 ca să decidă cu ce mandat merg la ședința Coaliției de mâine, cea în care ar trebui să se ia decizia finală în privința concedierilor din administrația locală.

Asta, după ce unul dintre liderii importanți ai partidului a dat semnalul că PSD s-ar putea opune noilor tăieri până când nu se adoptă pachetul de relansare economică. Sunt tensiuni uriașe în Coaliție pe această temă pentru că proiectul trebuia sa fie gata încă de luna trecută, iar la ultima ședință se convenise o variantă care părea să fie acceptată de toate partidele