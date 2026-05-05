Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. A început votul în plenul Parlamentului
Moțiune de cenzură
Zi decisivă pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan. Votul pe moțiunea de cenzură „STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, inițiată de PSD, AUR și grupul PACE, a început.
UPDATE - Liderii grupurilor parlamentare s-au adunat lângă prezidiu pentru a supravegha votul.
UPDATE - Se face prezența deputaților care urmează să voteze.
ȘTIRE INIȚIALĂ:
La dezbaterea moțiunii şi-au înregistrat prezenţa 402 parlamentari din totalul de 464, iar votul se va desfăşura exclusiv cu prezenţă fizică.
Moţiunea de cenzură, intitulată „STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost semnată de 254 de parlamentari PSD, AUR şi PACE – Întâi România.
Votul va fi secret cu bile, iar pentru adoptarea moțiunii este nevoie de cel puţin voturile favorabile a jumătate plus unu din numărul total de parlamentari, respectiv 233.
Citește și:
- 14:37 - Sorin Grindeanu, după ce moțiunea a trecut: ”Eu cred că tot noi împreună trebuie să construim o majoritate”
- 13:26 - Anca Alexandrescu, verdict dur în ziua moțiunii: „Este game over pentru Ilie Bolojan”
- 11:35 - Zelenski, atac frontal la Moscova: „Cinism absolut”. Rusia vrea armistițiu pentru 9 Mai, dar bombardează zilnic
- 10:33 - Petrișor Peiu (AUR): „Guvernul va fi demis. Avem în jur de 250 de voturi și ar fi normal să mergem spre anticipate”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News