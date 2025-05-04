NICUȘOR DAN: „SĂ NE RAPORTĂM CU PRUDENȚĂ LA REZULTATELE EXIT-POLL, NU INCLUD DIASPORA”

Zarvă mare la sediul de campanie al lui Nicușor Dan, acolo unde susținătorii săi sunt ferm convinși că acesta va intra fără probleme în turul 2 al alegerilor pentru președintele României

„Noi, politicienii, mai avem un drum lung până la ajunge la aspirațiile comunităților pe care vrem să le reprezentăm

Mulțumesc oamenilor care au donat și voluntarilor din campanie

Să ne raportăm cu prudență la rezultatele exitpoll, nu includ diaspora.

Îi rog pe reprezentanții partidelor din secții să asigure o numărătoare corectă. Este un nou început față de care avem responsabilitatea să îl facem în mod corect”, a declarat Nicușor Dan.

Sursa: Newsinn