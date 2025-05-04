NICUȘOR DAN: „SĂ NE RAPORTĂM CU PRUDENȚĂ LA REZULTATELE EXIT-POLL, NU INCLUD DIASPORA”
NICUȘOR DAN: „SĂ NE RAPORTĂM CU PRUDENȚĂ LA REZULTATELE EXIT-POLL, NU INCLUD DIASPORA”
Zarvă mare la sediul de campanie al lui Nicușor Dan, acolo unde susținătorii săi sunt ferm convinși că acesta va intra fără probleme în turul 2 al alegerilor pentru președintele României
Zarvă mare la sediul de campanie al lui Nicușor Dan, acolo unde susținătorii săi sunt ferm convinși că acesta va intra fără probleme în turul 2 al alegerilor pentru președintele României.
„Noi, politicienii, mai avem un drum lung până la ajunge la aspirațiile comunităților pe care vrem să le reprezentăm
Mulțumesc oamenilor care au donat și voluntarilor din campanie
Să ne raportăm cu prudență la rezultatele exitpoll, nu includ diaspora.
Îi rog pe reprezentanții partidelor din secții să asigure o numărătoare corectă. Este un nou început față de care avem responsabilitatea să îl facem în mod corect”, a declarat Nicușor Dan.
Sursa: Newsinn
Citește și:
- 19:44 - Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski vine în vizită la Bucureşti
- 12:59 - Ministrul Economiei: Start-Up Nation va merge înainte. Sper ca, din mers, să mai pot optimiza nişte lucruri
- 11:34 - AUR a depus un proiect de lege pentru limitarea cumpărării terenurilor agricole de către investitori străini
- 09:23 - „Am rămas fără curent, casa putea lua foc”. Mărturia Cristela Georgescu despre noaptea anulării alegerilor
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News