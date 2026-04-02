"Pachetul de solidaritate", adoptat de Guvern: bani pentru pensionari și beneficii mai mari pentru copiii cu dizabilități

Guvernul a aprobat, joi, ordonanţa de urgenţă privind Pachetul de solidaritate, care cuprinde un ajutor pentru 2,8 milioane de pensionarice va fi acordat în două tranşe, în lunile mai şi decembrie. De asemenea, creşte sprijinul pentru copiii cu dizabilităţi, pentru cei cu grad mediu, accentuat și grav. Anunțul a fost făcut de ministrul Muncii, Florin Manole.

Pachetul de solidaritate adoptat de Guvern

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat joi că în ședința de Guvern a fost adoptat proiectul de ordonanță de urgență, denumit „Pachetul de solidaritate”. Actul normativ prevede acordarea unor sume pentru pensionarii cu venituri reduse, majorarea beneficiilor pentru diverse categorii de familii nevoiașe, cu unul sau mai mulți copii, precum și creșterea sprijinului financiar destinat copiilor cu dizabilități din România.

Sprijin financiar pentru peste 2,8 milioane de pensionari

”În ceea ce priveşte sprijinul pentru pensionari, este vorba despre peste 2,8 milioane de pensionari care primesc în cursul acestui an un sprijin în următoarea formă: pentru pensionarii cu pensii de până în 1.500 lei, este vorba de un sprijin de 1.000 lei, acordat în două tranşe, o tranşă în mai şi o tranşă în decembrie, odată cu pensiile din acele luni”, a declarat ministrul.

Florin Manole a arătat că, pentru pensionarii cu pensii între 1.501 şi 2.000 lei, este vorba despre un sprijin de 800 de lei, tot în două tranşe, o tranşă de 400 lei în mai şi una de 400 lei în decembrie iar pentru pensionarii cu pensii între 2.100 şi 3.000 lei, un sprijin de 600 lei, în două tranşe egale, în mai şi decembrie.

”Este vorba despre peste 2,8 milioane de pensionari, adică un număr foarte mare de cetăţeni, oameni cu pensii mici, nu pentru că nu ar fi muncit şi cotizat, ci pentru că au ieşit la pensie după perioade în care salariile în România erau foarte mici. Şi asta mi se pare un lucru important de subliniat, pentru că deseori, termenul de vulnerabili, cum au fost catalogaţi, a afectat, aş spune, demnitatea acestor oameni care au muncit şi au cotizat în România”, a subliniat Manole.

Creșteri pentru copiii cu dizabilități

Ministrul Muncii a mai anunţat că, în ceea ce priveşte beneficiile pentru copii, este vorba despre copiii cu dizabilităţi, cei cu grad mediu, al căror sprijin creşte de la 80 la 199 de lei, pentru cei cu grad accentuat, unde creşterea este de la 232 de lei la 397 de lei iar pentru cei cu grad grav, este vorba despre o creştere de la 463 la 548 de lei.

”Aceste creşteri nu sunt doar pentru acest an, este o indexare, de fapt, şi aceste beneficii vor rămâne, evident, indexate şi din anii următori”, a precizat Florin Manole.

Sprijin pentru familiile cu copii

Ministrul Muncii a mai anunţat că în privinţa familiilor cu copii, a vrut şi a insistat să sprijine aceste familii, pentru că există o preocupare şi un discurs public despre necesitatea unei politici demografice în România.

”Este o temă corectă, este o temă justă, justificată, dar este şi o temă pe care trebuie să o traducem în practică. Avem acest prim pas, acela de a creşte beneficiile pentru aceste familii, în general, familii monoparentale cu venituri reduse cu 1, 2, 3 sau 4 copii. Rămâne să continuăm şi facem asta în cadrul Ministerului Muncii, cu servicii pentru aceste familii, pentru aceşti copii, servicii pe care le livrăm preponderent printr-un proiect foarte mare pe care îl avem cu finanţare europeană, servicii comunitare integrate, un proiect care merge în 2.000 dintre comunităţile rurale din România”, a mai spus Manole.