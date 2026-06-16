Piperea, condiții clare pentru negocieri cu Veștea: „AUR poate discuta, dacă premierul își retrage cele două afirmații categorice”

Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR, a declarat la Realitatea PLUS că o eventuală discuție cu Adrian Veștea este posibilă doar dacă acesta își retrage două afirmații anterioare: excluderea unei colaborări cu AUR și angajamentul de a guverna exclusiv pe programul lui Bolojan, fără nicio modificare.
Piperea a catalogat gestul lui Veștea drept unul „probabil rezultat din frustrare, ca să nu-i zic disperare”, subliniind că acesta se află acum într-o poziție similară cu cea a lui Eugen Tomac, un politician fără sprijin parlamentar solid în spate.
Piperea: „O discuție cu Veștea se poate face doar dacă își retrage cele două afirmații categorice”
Eu mă îndoiesc că este deschis domnul Veștea la discuții, eu sunt absolut convins, nu l-am auzit, dar intuiesc că a fost un gest probabil rezultat din frustrare, ca să nu-i zic disperare.
În orice caz o discuție cel puțin din perspectiva mea e mult prea rapid ca să fi putut să discut cu Simion sau cu Peiu, sau cu ceilalți din partid ca să știu care e opinia lor, dar în opinia mea o discuție de genul acesta cu domnul Veștea se poate face exclusiv în situația în care își retrage cele două afirmații, absolut categorice, pe care le-a făcut și pe care vi le-am reamintit și eu, adică că exclude o colaborare cu AUR și respectiv că se va baza exclusiv, fără niciun fel de schimbare de virgulă măcar, pe programul de guvernare al lui Bolojan.
„Veștea este în momentul de față un exclus virtual din PNL”
Pentru că dacă se merge în acest ritm, categoric răspunsul nostru va fi nu, în orice caz trebuie văzut ce anume pune pe masă, ce guvern pune pe masă, ce program de guvernare pune pe masă, nu ăsta al lui Bolojan, cu ce anume forțe politice va face acest guvern, pentru că domnia sa în momentul de față este un exclus virtual, de facto, din partidul din care a făcut parte până astăzi la ora 10:00 și în consecință e într-o poziție similară, dacă vreți, cu cea pe care a avut-o domnul Tomac. Ori noi nu am vrut să votăm cu Tomac, printre altele și pentru că are această poziție ciudată de, cum să-i spun, persoană care nu are un partid parlamentar în spate.
Adică vreți să spuneți așa, un guvern condus de un ex-panelist compus din miniștrii de la PSD și miniștrii de la AUR? Păi asta este o chestiune pe care a exclus-o domnul președinte Nicușor Dan din start și asta este o chestiune pe care o exclude Parlamentul European, Comisia Europeană și așa mai departe, toată șefimea de pe aici, de pe la Parlamentul European.
„AUR acceptă guvernarea doar dacă premierul este fie propus, fie acceptat de AUR”
Piperea a reamintit poziția fermă a partidului: AUR acceptă guvernarea doar dacă premierul este fie propus, fie acceptat de AUR. O formulă de guvern compus din miniștri PSD și AUR, condus de un premier fără partid, este exclusă atât de președintele Nicușor Dan, cât și de instituțiile europene, a mai spus el.
Eu reamintesc un lucru: a spus foarte clar domnul Simion, a repetat-o și domnul Peiu, AUR își asumă un mandat de a guverna categoric, dar pune condiția ca premierul fie să fie dat de AUR, fie să fie acceptat de AUR. Altfel, n-are cum să intre la guvernare. Nu, nu-și are sensul.
Așadar, dacă se trece peste această, acest blocaj decizional sau, mai bine zis, emoțional al lui Nicușor Dan, că nu vrea să audă de AUR, dacă se acceptă această condiție pusă de Simion, atunci probabil că se poate face o discuție și se poate debloca situația.
Altfel, mă îndoiesc că se poate ajunge la ceva, din punctul acesta de vedere. Să ne gândim logic. Deci, dacă aceleași cum să-i spun, același fruntarii au fost stabilite, aceleași limite, aceleași blocaje emoționale se păstrează, nu există posibilitatea să ieșim din acest impas, chiar dacă am avea intenția să o facem, că nu stăm, să știți că nu stăm niciunul dintre noi liniștiți, mâncând popcorn, să-i vedem cum se măcelăresc între ei, pentru că nu e vorba despre ei aici, este vorba despre țară care se duce în prăpastie, așa cum singur a spus cu gurița lui domnul Nicușor Dan.