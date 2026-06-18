Rusia ar putea direcționa aproape jumătate din buget către război. Cheltuielile militare ar urma să crească drastic

Publicat 18 iun. 2026, 16:02 Sursă realitatea.net

Guvernul Rusiei intenționează să majoreze puternic cheltuielile militare pentru acest an, deși deficitul bugetar este în creștere. La începutul lunii iunie, acesta ajunsese la 6 trilioane de ruble, depășind deja nivelul înregistrat pe tot parcursul anului trecut.

Distribuie articolul