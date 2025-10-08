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Politica· 2 min citire
SUVERANISTUL CARE DESFIINȚEAZĂ RAPORTUL LUI NICUȘOR DAN PREDAT EUROPENILOR: ”ESTE O BUTAFORIE, PARCHETUL ȘI STATUL ROMÂN SUNT COMPROMISE”
SUVERANISTUL CARE DESFIINȚEAZĂ RAPORTUL LUI NICUȘOR DAN PREDAT EUROPENILOR: ”ESTE O BUTAFORIE, PARCHETUL ȘI STATUL ROMÂN SUNT COMPROMISE”
Aurelian Păvălescu îl acuză pe președintele Nicușor Dan că ar fi prezentat la Copenhaga un raport „contrafăcut”, realizat cu sprijinul Parchetului General
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