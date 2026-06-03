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Politica· 2 min citire
Victorie pentru producătorii locali: Senatul a adoptat proiectul AUR privind Asociațiile de Sprijin Comunitar
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Proiectul de lege al AUR privind reglementarea Asociațiilor de Sprijin Comunitar (ASC), inițiat de deputatul Laura Gherasim, a fost adoptat de Senatul României și urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaților, for decizional. Inițiativa legislativă creează cadrul necesar pentru dezvoltarea unor parteneriate directe între producătorii agricoli și consumatori, cu scopul de a sprijini agricultura locală și de a încuraja consumul de produse românești.
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